Sicurezza, Nardella: “Salvini sta su Facebook io tra la gente”

“Mentre Salvini sta su Facebook, io faccio il sindaco in mezzo alla gente”. Il sindaco Dario Nardella da Firenze, a margine dell’inaugurazione di Pitti, commenta cosi’ il post pubblicato in mattina dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Il leader della Lega, infatti, ha postato un sondaggio dell’istituto Tecne’ sul suo decreto

sicurezza e la battaglia dei cosiddetti sindaci ‘ribelli’ in cui la maggioranza degli intervistati, il 55%, sta con il ministro.

Che commenta: “Su ottomila Comuni in Italia protestano una ventina di sindaci di sinistra? Me ne faro’ una ragione”.