Sicurezza del lavoro in Toscana: presentato bando per le scuole

I progetti per la sicurezza del lavoro, dovranno essere realizzati negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. La scadenza per la presentazione delle domande è il 4 giugno 2022.

Il bando per l’assegnazione alle scuole toscane di contributi per la realizzazione di progetti educativi biennali interdisciplinari e multidisciplinari per la promozione della cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita è stato pubblicato dalla Regione.

“Creare e consolidare un’autentica cultura della sicurezza del lavoro – sottolinea l’assessore al Diritto alla salute, Simone Bezzini – è il primo e fondamentale mattone per sconfiggere la piaga degli incidenti, troppo spesso mortali, e garantire così la piena dignità del lavoro. La scuola è un terreno fondamentale di questo impegno, il luogo dove primariamente deve crescere questa consapevolezza. L’obiettivo di questo bando, che sarà gestito dal Polo formativo regionale per la sicurezza ‘Safe’ dell’Asl Toscana Centro e che nasce dalla fruttuosa collaborazione tra Regione Toscana, Ufficio scolastico regionale e Inail, è proprio quello di contribuire a far acquisire ai giovani conoscenze e competenze, ed in generale un’educazione in tema di salute e sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro”.

Per l’attuazione del bando è disponibile la cifra complessiva di 223.700 euro, di cui 80 mila a carico dell’Inail e i rimanenti della Regione. Per i progetti rivolti alle scuole primarie, classi seconde e terze, sono previsti 100 mila euro, per le classi prime delle scuole secondarie di primo grado 50 mila e altri 50 mila per le classi prime delle secondarie di secondo grado. Per tutte, poi, sono disponibili altri 23.700 euro per finanziare premialità da assegnare alle scuole che avranno realizzato, nell’ambito dei progetti finanziati, i migliori prodotti per ciascuna tipologia concorsuale. Il bando, conclude la nota, fa parte delle attività programmate dalla Giunta regionale per promuovere l’accrescimento della cultura della sicurezza fin dai banchi di scuola. In tale ambito è già stato avviato anche un corso di formazione rivolto agli insegnanti della scuola primaria, che si concluderà nel mese di maggio, dal titolo ‘Seminare e coltivare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a partire dalla scuola’.