Si stacca gancio gronda, ferita turista in coda all’Accademia di Firenze

Un gancio di una grondaia dell’edificio del conservatorio musicale Cherubini di Firenze si è staccato, cadendo sul marciapiede di via Ricasoli dove ha colpito a un braccio una turista statunitense in fila per entrare alla Galleria dell’Accademia ospitata nell’edificio accanto.

La donna, 30 anni, ha riportato escoriazioni all’arto, per cui è stata curata all’ospedale di Santa Maria Nuova. Sul posto sono intervenuti polizia municipale e vigili del fuoco. L’area è stata delimitata. Un tratto di marciapiede è stato vietato dopo un sopralluogo dei pompieri che ha evidenziato la presenza di altri ganci pericolanti. Secondo quanto appreso la turista sarebbe entrata comunque a visitare il museo che ospita il David di Michelangelo e poi è andata al pronto soccorso dove ha avuto 10 giorni di prognosi.

La direttrice della Galleria dell’Accademia, Cecile Hollberg, si trova all’estero ma il personale del museo l’ha informata nei dettagli di cosa era successo dopo aver soccorso, lo stesso personale, la turista americana rimasta lievemente ferita. Nell’area di caduta è stato affisso un cartello che a titolo precauzionale avvisa i passanti e i turisti di non sostare nelle vicinanze a causa del pericolo. Transenne sono state posizionate sul posto. Abitualmente, in attesa di accedere al museo, i visitatori si dispongono in una lunga fila che costeggia tutto l’edificio, seguendo la linea del marciapiede, e spesso raggiungono il punto della caduta della gronda.