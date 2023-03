Scritta contro Elly Schlein, reazioni in Toscana

Firenze, una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. “Schlein la tua faccia è già un macabro destino”, è stato scritto sopra una svastica.

Solidarietà alla Schlein è arrivata da tutte le forze politiche ed anche dalla toscana stanno arrivando i comunivcati di vicinanza.

“Inaccettabile e meschino. Questi fatti spiegano che in Italia c’è ancora molta strada da fare contro violenza, ignoranza e discriminazione. Le autorità individuino subito i responsabili di questo atto vile. Solidarietà e vicinanza a Elly Schlein”. Lo ha scritto, su Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella .

“La mia assoluta, totale e ferma solidarietà ad Elly Schlein per quella vergognosa scritta che abbiamo visto. Del resto purtroppo riscontriamo tanti segni di intolleranza come l’episodio avvenuto all’esterno del liceo Michelangiolo, quell’aggressione di stampo squadrista che abbiamo visto verso dei poveri giovani che stavano semplicemente esprimendo le loro opinioni e le loro idee, ed ha portato” ad una manifestazione “con 50mila persone ed i massimi leader nazionali che sono venuti in piazza sabato scorso a Firenze”. Ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, a margine di un evento a Firenze.

Giani ha aggiunto che ci sono tanti “episodi di intolleranza e di mancato rispetto dell’idea altrui, è una deriva che indubbiamente riscontriamo con grande preoccupazione e questa scritta contro Elly Schlein ne è l’ulteriore testimonianza. Dobbiamo condannare senza riserve, essere molto vigili e molto forti nel trasmettere, come ha fatto quella presidente del liceo ‘Da Vinci’ con la sua lettera ai giovani, i valori che sono poi i valori che si ispirano alla Costituzione, e quindi di democrazia, di rispetto, di tolleranza, di condanna di tutto ciò che possa in qualche modo assomigliare a quello che era il culto dittatoriale che il fascismo ci trasmetteva”.