Sciopero: ufficializzato il percorso del corteo di Firenze. La diretta di Controradio dalle piazza toscane

Ufficializzato nelle scorse ore il percorso della manifestazione indetta dal sindacato Usb contro il carovita e la guerra a Firenze. Dalle 9.00 fino alle 13 dirette, interviste e inviati dai cortei della Toscana. Aggiornamenti radio e sui nostri canali social.
Partenza a Firenze alle 10 da piazza Bambini di Beslan per concludersi in piazza Vittorio Veneto dopo che il corteo si sarà snodato da viale Strozzi, viale Lavagnini, via Cavour, piazza San Marco, Via Arazzieri, via XXVII aprile, piazza Indipendenza, via Nazionale, via Santa Caterina, via della Scala, Porta al Prato, viale fratelli Rosselli.
Centinaia gli agenti impegnati a seguire il corteo che nel capoluogo toscano dovrebbe richiamare migliaia di partecipanti.
In Toscana altre piazze della manifestazione sono Livorno (ore 6 rotatoria ponte Genova e ore 9 piazza Cavour); Carrara (ore 6 al porto); Pisa (ore 9 piazza XX Settembre); Siena (ore 9 terminal bus di Pescaia); Grosseto (ore 9 piazza Rosselli); Piombino (ore 16 piazzale Premuda); Massa (ore 17 piazza Garibaldi).