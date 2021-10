Santa Croce, 47enne muore sul lavoro

L’operaio 47enne è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri nel magazzino di un’azienda di materiali edili a Santa Croce sull’Arno (Pisa). Abitava a Santa Maria a Monte, un comune vicino

Un operaio di 47 anni è morto in uno stabilimento di Santa Croce sull’Arno (Pisa), situato nella zona di via del Bosco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 che nello stesso intervento ha assistito anche un collega del deceduto. Accertamenti già avviati dai carabinieri e dal personale Asl della Medicina del Lavoro. Secondo quanto si apprende l’operaio 47enne è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri nel magazzino di un’azienda di materiali edili a Santa Croce sull’Arno (Pisa).

Abitava a Santa Maria a Monte, un comune vicino. La dinamica dell’infortunio sul lavoro è tuttora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici della medicina del lavoro. Nell’incidente è rimasta ferita anche un’altra persona che non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco ma la caduta è risultata fatale per il 47enne morto subito a causa dei traumi e delle lesioni e il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

In Toscana dal 2016 al 2020 si è registrato un morto sul lavoro a settimana. Da inizio anno nella nostra regione 26 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro, in Italia le vittime sono state più di tre al giorno da gennaio a fine agosto