Salviamo Firenze, il sindaco Nardella pronto a incontrare il comitato

Il sindaco di Firenze Dario Nardella potrebbe incontrare presto i rappresentanti del comitato Salviamo Firenze che si battono da mesi per il referendum. Nei due quesiti c’è la volontà di modificare norme chiave per il futuro del mercato immobiliare fiorentino e degli affitti studenteschi.

“Stiamo lavorando su ipotesi di norme di salvaguardia che possano anticipare il piano operativo. Noi siamo andati incontro al comitato e sono disponibile all’incontro con loro. Così come siamo disponibili a valutare la possibilità di approvare delibere con una variante urbanistica transitoria che permetta di anticipare gli effetti del Piano operativo che è stato soltanto adottato”, ha detto Nardella rispondendo a Salviamo Firenze.

E a proposito dell’annuncio del comitato referendario ‘Salviamo Firenze’ di voler fare una consultazione popolare a settembre. Il comitato referendario era nato, come da intenzione dei fondatori, per “denunciare gli interessi speculativi che stanno ingabbiando Firenze”. Nardella ha ricordato di “aver non solo sposato le proposte del comitato” ma di averle “anche rilanciate in un quadro più largo, generale, perché riteniamo che quando ci siano proposte sensate queste vadano riconosciute”.

Adesso si tratterà di capire se davvero i rappresentanti del Comitato Salviamo Firenze sono pronti ad incontrare il sindaco per arrivare ad una sintesi che aiuti in qualche modo a centrare gli obiettivi della consultazione referendaria senza tuttavia arrivare al voto.