Rubata e ritrovata bici della vittoria di Cipollini a Milano-Sanremo

I carabinieri di Lucca hanno denunciato per il reato di ricettazione un 32enne italiano, di Livorno, dopo che in alcune abitazioni di sua proprietà i militari hanno rinvenuto 12 bici da corsa da collezione, dal valore economico molto elevato, pezzi unici adoperati da campioni del passato, spiegano i militari in una nota.

Fra queste anche la bici con cui Cipollini vinse la Milano-Sanremo del 2002. Recuperato inoltre vario materiale di ricambio e per la manutenzione delle biciclette. L’indagine era partita in seguito a un furto commesso nei mesi scorsi a Capannori ai danni di un commerciante del settore. Gli elementi raccolti, si spiega, hanno fatto concentrare i sospetti sul 32enne, persona con “una remunerata attività lavorativa regolare, ma anche con una grande passione per la bicicletta”.

“Soprattutto – spiegano i carabinieri – con un’accurata dimestichezza con l’aspetto più commerciale della materia”. Tra le bici recuperate quattro, compresa quella con cui Cipollini vinse la Milano-Sanremo, fanno parte dell’elenco delle due ruote rubate a Capannori. In corso altri accertamenti per ricostruire l’eventuale rete di complicità e anche per risalire ai proprietari delle altre biciclette recuperate.