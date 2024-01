Riparbella (PI): comune cerca facciate per street art per “valorizzare centro storico”

Il progetto già avviato, spiega una nota del comune, che ha visto la realizzazione di un murales orizzontale e uno verticale, e che vuole proseguire adesso andando a ‘colorare’ e rendere artistiche le facciate degli edifici del centro storico.

il Comune di Riparbella (Pisa) ha lanciato un appello ai cittadini per la messa a disposizione di facciate nel centro storico per la realizzazione di murales e opere di street art, con l’obiettivo dichiarato di “valorizzare il centro storico con l’arte”. Un progetto, già avviato, spiega una nota, che ha visto la realizzazione di un murales orizzontale e uno verticale, e che vuole proseguire adesso andando a ‘colorare’ e rendere artistiche le facciate degli edifici del centro storico.

A questo scopo il Comune ha pubblicato una manifestazione d’interesse diretta ai privati cittadini che possono essere interessati a dare in comodato d’uso all’Amministrazione comunale le facciate poste sulla via principale, per realizzare, attraverso fondi regionali già assegnati, dei murales artistici.

La Giunta dl comune valuterà le disponibilità pervenute e procederà all’individuazione degli spazi più idonei alle finalità del progetto dove verranno realizzati i murales. “Riparbella lavora per diventare un borgo d’arte – sottolinea il sindaco Salvatore Neri -. Il primo passo è stato la realizzazione de ‘La Gioia’, il murale di piazza della Madonna che rappresenta la gioia di vivere a Riparbella, un inno alla vita in mezzo alla natura. Poi c’è stato Universo Riparbello, il murale orizzontale in vicolo della Noce, che ha visto il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Riparbella. E le panchine artistiche, un altro progetto realizzato insieme ai ragazzi. Adesso puntiamo ad ampliare questo progetto e a farlo con la collaborazione dei proprietari degli edifici del centro storico che sono sicuro vorranno essere partecipi di questa trasformazione”.