Remo Anzovino sonorizza Buster Keaton

“The Cameraman” un capolavoro senza tempo, con il mito di Buster Keaton e la musica straordinaria composta da Remo Anzovino, che con lui dialoga a tu per tu, pianoforte contro schermo, in un evento live unico nel suo genere. Lunedì 19 dicembre a Prato. Biglietti in omaggio per SOCI CONTRORADIO CLUB

Cameraman (The Cameraman) è un film del 1928 diretto da Edward Sedgwick e, non accreditato, Buster Keaton, che interpreta anche il protagonista. Primo film di Keaton distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer. Considerato uno dei suoi grandi capolavori. Appuntamento lunedì 19 dicembre alle 21 presso Il Garibaldi Milleventi (Via G.Garibaldi 69 a Prato) un’occasione unica per rivedere un classico intramontabile del cinema muto in un’esperienza che unisce gli albori della settimana arte e la composizione pianistica dal vivo!

Per i SOCI del CONTRORADIO CLUB fino a due biglietti omaggio

Prenota il tuo posto scrivendo una mail a [email protected]

entro lunedì 19 dicembre alle 13:00

Lo spettacolo da parte della rassegna “Il Cinema Muto e la Musica dal vivo”, un percorso di sonorizzazione del cinema muto dal vivo eseguito da Remo Anzovino che già dagli anni Duemila è protagonista di progetti al confine tra musica e cinema, passato e presente, che si svilupperà nei primi mesi di apertura de Il Garibaldi di Prato.

Pianista tra i più creativi e talentuosi della scena strumentale contemporanea, Remo Anzovino musicherà dal vivo tre assoluti capolavori del cinema muto: “Il Cameraman”, capolavoro di Edward Sedgwick e Buster Keaton datato 1928 (lunedì 19 dicembre) , il docs-film del 1922 Nanuk l’eschimese di Robert J Flaherty (venerdì 27 gennaio) e Diario di una donna perduta di Georg Wilhelm Pabst con la leggendaria Louise Brooks (mercoledì 22 febbraio).