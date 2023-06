Record multe a Firenze: Giorgetti "Con i velocar aumento sanzioni, ma verso normalizzazione" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:49 Share Share Link Embed

Record multe a Firenze. Fa discutere il primato del capoluogo toscano emerso da un rapporto del Codacons, che ha elaborato i dati della rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali devono fornire al governo per essere poi pubblicati sulla piattaforma web del ministero dell’Interno.

Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada, analizza Codacons. Gli incassi da multe nel 2022 sono cresciuti del 37% a 547 milioni. Al primo posto in Italia per gli incassi ottenuti dalle multe con gli autovelox è appunto Firenze con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 2022.

“Come sapevamo dai dati emerse anche la scorsa estate con il cambio della tecnologia molto più performante di 4 postazioni (tra cui il discusso viale XI agosto e viale Etruria), queste hanno fatto registrare molte più sanzioni anche perché il sistema di rilevamento è diverso, non puntuale ma amplia la fascia di monitoraggio”, commenta l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti spiegando come questo boom dipenda sostanzialmente dai nuovi velocar, ed in particolare dai picchi di multe registrati ed arrivati tutti insieme l’estate scorsa.

“Non abbiamo aggiunto nemmeno un autovelox ma ne sono stati cambiati 4 con aumento delle sanzioni all’inizio ma andati a diminuire con l’aumento della visibilità, e con dei correttivi in termini di comunicazione. Prevedibilmente, conclude l’assessore, in un prossimo rapporto ci riposizioneremo in media con i dati”.