Rapinarono ex gioielliere: tre arresti per colpo da 1 mln di Euro

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nei confronti di 3 uomini indagati per una violenta rapina messa a segno lo scorso 24 febbraio a Firenze, nel quartiere di Novoli, nell’abitazione di un ex gioielliere di 70 anni

I tre, rispettivamente 30, 35 e 58 anni, sono ritenuti autori della rapina ai danni dell’ex gioielliere che fruttò loro un bottino di circa un milione di euro.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile fiorentina, che ha seguito le indagini sull’accaduto, quella sera almeno 4 malviventi, tutti travisati con un cappellino di lana e la maschera chirurgica, si erano appostati sotto casa dell’anziano pronti ad entrare in azione. Appena l’uomo, un ex gioielliere, è rientrato nel suo appartamento è stato colto di sorpresa da due malviventi che si sono spacciati per poliziotti, mostrando anche un falso distintivo.

Nonostante i avesse capito subito di non trovarsi di fronte a veri agenti, la vittima non ha avuto neanche il tempo di reagire: in pochi attimi è stato accerchiato da quattro persone che, dopo averlo immobilizzato e percosso, lo hanno trascinato con forza dentro la sua abitazione, strappandogli di mano le chiavi di casa.

Una volta entrati, i rapinatori sono andati a colpo sicuro e hanno aperto la cassaforte portando via il tesoretto che l’ex gioielliere custodiva tra le sue mura: 190.000 euro in contanti e svariati monili (tra i quali anche orologi) per un valore di circa 800.000 euro.Nella circostanza la vittima ha riportato anche delle evidenti lesioni, ovvero un trauma cranico facciale con 15 giorni di prognosi.

Sulla base di quanto emerso, i rapinatori si sarebbero spostati senza telefonini al seguito, comunicando verosimilmente con delle ricetrasmittenti.

Durante le indagini preliminari i sospettati sono stati anche sottoposti ad una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Firenze, che ha permesso di acquisire ulteriori elementi indiziari a carico degli stessi. Sono in corso ulteriori indagini per individuare il quarto componente del gruppo criminale.