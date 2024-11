www.controradio.it 🎧 Publiacqua, al via il bando per i 'Cammini dell'acqua' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:33 Share Share Link Embed

Al via la quarta edizione del bando “I Cammini dell’acqua”, promosso da Publiacqua, destinato a progetti di valorizzazione del territorio nella direzione della mobilità dolce, con particolare riferimento ai Comuni delle aree interne. I progetti selezionati potranno contare su contributo massimo di 10 mila euro. La scadenza per la presentazione delle domande è il 6 dicembre 2024. Obiettivo del bando, il recupero del valore della risorsa idrica e dell’armonia del rapporto uomo-natura.

Al via da oggi l’edizione 2024 del bando “I cammini dell’acqua” promosso da Publiacqua e destinato a progetti di valorizzazione del territorio nella direzione della mobilità dolce. Non cambia la filosofia di fondo dell’iniziativa, giunta alla sua 4° edizione, come ha spiegato il presidente di Publiacqua Nicola Perini, che tuttavia quest’anno ha un ulteriore obiettivo, e cioè porre maggiore attenzione ai progetti presentati dai Comuni montani della regione, i più periferici e interni che, come noto, hanno bisogno di maggiore sostegno per la valorizzazione i loro territori. I progetti vincitori potranno contare su un cofinanziamento massimo di 10 mila euro, rispetto a un ammontare complessivo messo a disposizione di 100 mila euro, e dovranno essere realizzati sul territorio di uno dei 46 comuni dove Publiacqua svolge la propria attività, per concludersi entro il 31 ottobre 2025.

“Con questo bando diamo continuità ad iniziative di sostegno concreto ai nostri territori – sottolinea il Presidente Perini. Con la realizzazione di nuovi sentieri e la manutenzione di quelli esistenti intendiamo infatti non solo consentire la valorizzazione e la fruizione del patrimonio naturale presente nel nostro territorio, ma anche consentirne la salvaguardia e la tutela. La rete di sentieri, la sua manutenzione rappresenta infatti un’infrastruttura importante non solo ai fini di un turismo di prossimità e dolce, ma anche ai fini del presidio e della protezione del territorio. Per fare tutto questo, naturalmente, c’è bisogno anche delle risorse che un’azienda può mettere a disposizione ma soprattutto di quella rete di relazioni, tra amministrazioni comunali e associazioni che sul territorio operano, che rappresenta un volano importante per garantire l’efficacia e il successo delle iniziative sponsorizzate”.

“Desidero poi rimarcare un concetto – ha aggiunto Perini – e cioè della necessaria riscoperta di un termine andato smarrito negli anni, l’armonia, tra genere umano e natura per ritrovare un equilibrio a fronte di fenomeni che vengono vissuti come aggressioni e che invece devono essere riportati al livello di cooperazione”.

Le attività finanziabili dal bando sono quelle necessarie alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione di sentieristica, compresa la cartellonistica e l’apposizione di ulteriori segnali.

Sono inoltre finanziabili, quali attività collaterali, anche quelle finalizzate alla promozione del turismo naturalistico e dell’escursionismo quali: 1) la pubblicazione (cartacea, multimediale, digitale) di cartografie e materiale informativo che interessino i sentieri e le vie ciclopedonali oggetto della proposta; 2) l’organizzazione di eventi finalizzati alla fruizione gratuita dei luoghi interessati dal progetto (quali visite guidate, realizzazione di eventi, etc.).

Qui il bando: https://www.publiacqua.it/contatti/richiedi-contributo