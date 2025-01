Beko: torna il presidio di protesta dei lavoratori di Siena

Torna il presidio di protesta dei lavoratori di Beko Europe di fronte ai cancelli dello stabilimento di Siena. Dopo una settimana di stop dettato dalle festività natalizie, una delegazione dei 299 lavoratori dello stabilimento senese ha allestito alcuni gazebo per protestare contro l’annuncio da parte dell’azienda di voler chiudere entro la fine di quest’anno.

I lavoratori stanno anche valutando un nuovo corteo di protesta per le vie del centro della città dopo quello tenutosi nelle scorse settimane e dopo la fiaccolata del 23 dicembre. “E’ doveroso riprendere le nostre iniziative perché la nostra lotta deve continuare e deve continuare in maniera forte e decisa – sottolinea Massimo Martini della Uilm Uil di Siena -. Da stamani alle sei è ripreso il presidio davanti ai cancelli e continuiamo nella nostra lotta”.

“Sicuramente non staremo con le mani in mano – aggiunge Stefano Borgogni della Fiom Cgil di Siena -. Abbiamo ricominciato stamani il presidio e, come ho detto più volte, se vogliono chiudere lo stabilimento ci troveranno qui. Abbiamo in testa tante cose per il mese di gennaio e stamattina ci siamo riuniti per capire un attimo le mosse da fare anche perché è giusto continuare a tenere alta l’attenzione; cercheremo di fare cose visibili però rimarremo qui davanti a piantonare l’ingresso dello stabilimento”.

“Dopo una breve pausa siamo qui di nuovo ai nostri posti per far sentire ancora la nostra voce – conclude Carlo Bianco della Fim Cisl di Siena -. E nonostante acqua, vento e freddo siamo qui e saremo qui per parecchi giorni; la nostra protesta avanza e sempre più convinti di quello che stiamo facendo”.