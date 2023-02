Presidio di protesta degli studenti per inaugurazione anno accademico

Firenze, circa 70 studenti hanno partecipato giovedì 16 al presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del capoluogo toscano.

Con gli studenti, in supporto, presenti anche il Collettivo di fabbrica della ex Gkn e la Flc Cgil Università. L’obiettivo del presidio di protesta era quello chiedere aiuti economici per i giovani iscritti all’Ateneo.

Diversi gli striscioni tra cui uno con scritto: ‘L’unica proposta che vogliamo discutere è come rendere l’università gratuita tramite fiscalità generale’ e ‘No alle vostre passerelle, l’Università è di chi la vive’. Secondo i rappresentanti del ‘Collettivo di ateneo’ “si è deciso di tener fuori gli studenti.

Parlano di inclusività che offre l’Università ma poi non veniamo coinvolti. Ci bloccano ogni tipo di critica”. Per la Flc Cgil Università “il nuovo attacco al sistema pubblico universitario e al sistema di istruzione si chiama autonomia differenziata. Vogliamo difendere il sistema pubblico universitario e l’intero sistema di istruzione”