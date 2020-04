Prelievi ematici su prenotazione telefonica Cup

Firenze, da lunedì 4 maggio i prelievi ematici nei presidi Morgagni, Piagge, Santa Rosa e D’annunzio non saranno più ad accesso diretto ma su prenotazione telefonica Cup.

L’accesso sarà comunque frazionato grazie allo scaglionamento degli ingressi e prevede un utilizzo delle sale di attesa che consenta il mantenimento di distanze di sicurezza, spiega una nota. Ogni giorno nei presidi aziendali della zona distretto Firenze sono prenotabili circa 300 prelievi ematici.

La riorganizzazione dei punti prelievo che attua le indicazioni di programmazione e distanziamento delle attività per Covid 19, non riguarda le sedi territoriali di Canova e Dallapiccola che erano già ad accesso su prenotazione come i punti prelievo convenzionati.

Restano ad accesso diretto senza prenotazione le urgenze di prelievi e consegna campioni. Al momento sarà consentito l’accesso diretto agli esami per Inr per pazienti con terapia anticoagulante, esami per donne in gravidanza e per persone disabili, anche se l’Azienda consiglia di accedere tramite prenotazione.

Per diradare ancora di più la presenza delle persone in sala di attesa, è stato deciso di ampliare gli orari di accesso ai punti prelievo della zona distretto Firenze: da lunedì 4 maggio i prelievi inizieranno alle 7.15 e saranno estesi fino alle 11.00. Saranno temporaneamente riorganizzati anche i box prelievi per favorire il flusso di attività.