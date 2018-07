Prato: ultraottantenne minaccia con pistola immigrato

Un ultraottantenne è stato denunciato, a Prato, per minaccia grave e detenzione abusiva di armi e munizioni oltre che per omessa custodia. Ha minacciato un immigrato con una pistola, per poi venir bloccato dalla polizia che, dopo un controllo, ha trovato nella sua abitazione un intero arsenale.

L’episodio è avvenuto ieri in via Ferrucci, quando un giovane immigrato ha chiamato il 113 dicendo che poco prima un anziano gli aveva puntato una pistola al petto senza alcun motivo. Una volta sul posto, la pattuglia i poliziotti ha rintracciato poco lontano l’anziano. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una pistola ‘colt’ regolarmente detenuta.

I poliziotti hanno però deciso di fare un accertamento anche nella sua abitazione, dove si sono trovati di fronte un vero e proprio arsenale con armi sparse ovunque: fucili di vario genere, pistole, caricatori e tante munizioni, custodite anche per terra. Sono in corso accertamenti per verificare se tutte le armi e le munizioni siano regolarmente registrate.