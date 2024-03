www.controradio.it 🎧 Prato: per le comunali è corsa a Otto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Giochi fatti per le comunali di Prato, il partito democratico, confermando la candidatura di Ilaria Bugetti, aggiunto l’ultimo tassello alla griglia di partenza per le elezioni in città.

Il Pd di Prato ha messo il sigillo sulla propria candidatura e sull’alleanza – inedita in città – con il Movimento Cinque stelle e alleanza Verdi-Sinistra. All’unanimità la direzione del partito ha approvato il nome della consigliera regionale Ilaria Bugetti. La candidata, la prima donna nella storia del centrosinistra pratese, ha 51 anni ed è già stata sindaca del piccolo Comune di Cantagallo, oltre che segretaria provinciale del partito. “L’unità di intenti la si trova con il dialogo e il confronto – ha spiegato Bugetti a margine della direzione – questo il Pd lo sa fare e io sono qui a rappresentarlo. Sarò federatrice e quindi l’unione di più mondi che sapranno stare insieme. Una sfida bellissima”.

L’annuncio contestuale dell’accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle ha tuttavia provocato un primo terremoto tra i contiani di Prato: la consigliera comunale Silvia La Vita, storico volto in prima linea dei grillini in città, ha lasciato il Movimento spiegando che “non è stata consultata la base prima di prendere la decisione”.

Il campo delle candidature pratesi per le Comunali di giugno è ora al completo. Bugetti sfiderà l’avvocato Gianni Cenni di Fratelli d’Italia, sostenuto anche da tutta la coalizione di centrodestra. L’imprenditore e blogger Jonathan Targetti guida la lista civica Targettopoli, sostenuta anche da +Europa. Il terzo Polo – che a Prato vede uniti Iv e Azione – candida l’ingegnere Mario Daneri con la lista “Prato merita”.

In campo anche il Partito animalista italiano, che punta su Simona Casadei come candidata e il Partito comunista italiano, che ha scelto invece Fulvio Castellani. Si segnalano infine il ritorno dell’ex consigliere comunale della Lega Nord Emilio Paradiso con la lista Alleati per Prato e quello dell’ex segretario di Forza Nuova di prato Massimo Nigro, che correrà con il Movimento Sociale Italia.