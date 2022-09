Porto Rico, dopo l’uragano Fiona, gli avocado diventano una ‘valuta di comunità’

By

Lajas, Porto Rico, c’è una vecchia superstizione nell’isola secondo cui quando gli alberi di avocado sono particolarmente pieni di frutti, è in arrivo un uragano. Quest’estate, gli alberi di avocado erano pieni di frutti, e quindi per settimane nell’isola si discuteva della probabilità dell’arrivo di una tempesta.

L’uragano Fiona – che ha colpito Porto Rico lo scorso fine settimana – ha causato inondazioni e smottamenti catastrofici in molte comunità e almeno due morti. I suoi venti a 140 chilometri all’ora, hanno fatto volare via i tetti delle case, e su gran parte dell’isola, Fiona ha fatto cadere sl suolo tutti gli avocado dai loro alberi.

Gli avocado ci mettono circa 5 giorni a maturare, e con tutti questi frutti che si sarebbero maturati allo stesso tempo, nei giorni successivi alla tempesta, gli abitanti di Porto Rico si sono affrettati a cercare di consumarli, regalando ad altri prima che marcissero, quelli che non si riuscivano a mangiare.

Nella capitale, San Juan dove sono partite campagne di donazioni per raccogliere acqua, cibo e articoli da toeletta, per le comunità colpite, i volontari offrivano ai donatori, in segno di gratitudine, due avocado a testa.

In tutto Porto Rico, gli avocado sono diventati quindi una specie di ‘valuta di comunità’, con gli abitanti che aprendo le porte di casa trovavano sacchi di avocado per loro, lasciate lì dai vicini e con secchi pieni avocado lasciati lungo i lati delle tortuose strade di montagna parzialmente impraticabili da smottamenti.

Naturalmente, vista la situazione per almeno una settimana, i portoricani hanno mangiato avocado a colazione, pranzo e cena, con riso e fagioli, gazpacho e spalmati su pane tostato.

“Oggi al lavoro i miei colleghi mi hanno regalato tre borse!” ha detto Pedro Lugo, che vive nella città di Lajas, sulla costa sud-occidentale dell’isola. “Ho detto: ‘Cosa devo fare con tutti questi? Non posso mangiare guacamole tutti i giorni!'” e quindi a sua volta ha iniziato a regalarli ad altre persone.

Quando il vento dell’uragano Fiona si è alzato, Lugo dice di essersi preoccupato per l’albero di avocado del suo vicino, da una finestra racconta di aver visto l’albero che “Ha iniziato a ballare da una parte all’altra”, e dopo che i venti sono passati, ha visto che era sopravvissuto solo un singolo avocado ancora attaccato all’albero.

Il suo vicino, Willy Torres Martinez, ha sentito il suo cuore sprofondare quando ha guardato fuori ed ha visto più di cento avocado disseminati nel suo cortile. Ma ripresosi dallo schock ha iniziato a metterli in sacchetti e a consegnarli ai suoi vicini: “Mi piace condividere – ha detto – Perché quando condividi, ti ritorna due volte.”

Gli avocado sono quindi diventati una connessione con i suoi vicini nei giorni successivi alla tempesta. Dopo una tragedia come questa, ha detto, questa è la cosa più importante.