www.controradio.it 🎧 Cecilia Sala, gli attacchi del Sindaco di Massa e la voglia di celebrità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:35 Share Share Link Embed

Scoppia la polemica per un post su Facebook del sindaco di Massa, Francesco Persiani, in relazione alla liberazione di Cecilia Sala. E il Partito democratico lo invita a ritirare quanto scritto e a “scusarsi con la giornalista”.

Il Sindaco di Massa Francesco Persiani scrive in un post che Cecilia Sala dovrebbe ringraziare il Governo e ricordarsi di quando scriveva contro la trattativa per la liberazione dei Marò in India. Ora prescindiamo dalla vicenda e dal “pesantissimo” ruolo che l’Italia svolge nelle politiche internazionali, tanto da fare paura agli Ayatollah iraniani e restiamo sul fatto. Il Sindaco di Massa Persiani – della Lega – conquista la ribalta delle cronache e lo fa nel famoso modo divisivo, che tanto piace all’algoritmo che ti fa diventare virale. It’s only Rock N Roll.

Prima lo sconosciuto Persiani era noto solo nella sua città per essere stato sfiduciato dal Consiglio comunale nel marzo 2023, evento che sollevò interrogativi sulla sua capacità di governare. Oppure per le sue politiche locali, ritenute insufficienti per affrontare problemi come la gestione dei rifiuti e la sicurezza urbana.

Ora, dopo essere stato sommerso dalle critiche, è diventato il nuovo eroe della destra toscana. Ha accusato Cecilia Sala di aver scritto contro la trattativa per i Marò in India. All’epoca Cecilia Sala – tredici anni fa – era minorenne ed era libera di scrivere il suo pensiero su quella vicenda e questo – contrariamente a quanto sostenuto da Persiani – non la rendeva nĂŠ la rende meno italiana di lui. Si chiamerebbe libertĂ di espressione. Ma, It’s only Rock N Roll, e adesso il Sindaco Persiani si gode il suo momento di celebritĂ , che contrariamente a quanto diceva Andy Warhol non dura piĂš solo un quarto d’ora. Le elezioni regionali si avvicinano e l’importante è farsi vedere.