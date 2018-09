Micro e Pmi: 18 mln per investimenti in nuove tecnologie 

Sarà attivo dal 20 settembre il bando 2018 per la concessione di prestiti a tasso zero per investimenti in nuove tecnologie da parte di micro e Pmi artigiane, industriali manifatturiere, nonché dei settori turismo, commercio, cultura e terziario.

Il bando per micro e Pmi resterà aperto fino ad esaurimento risorse che ammontano a circa 18 mln di euro. Possono presentare domanda anche liberi professionisti. Lo rende noto la Regione Toscana. “Con questo fondo – spiega l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo – puntiamo a sostenere e incrementare gli investimenti del sistema produttivo toscano in macchinari, impianti e beni intangibili di accompagnamento nei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in linea con la Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS 3) declinata nelle priorità tecnologiche Ict e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologia, nonché in linea con le strategie nazionali e regionali di Industria 4.0.”

”Le chiavi per superare la crisi – conclude Ciuoffo – sono formazione e innovazione e per questo è importante che anche nelle imprese più piccole ci si riorienti per affrontare le sfide del futuro”.