Pisa, per Natale pista di ghiaccio e ruota panoramica

Pronti tre bandi, anche quello per artigianato natalizio spiega l’assessore al turismo e al commercio del comune di Pisa, Paolo Pesciatini

Pista di giaccio nell’area della Cittadella, dove si stanno ultimando i lavori di riqualificazione interamente finanziati con fondi Pnrr per circa 7 milioni di euro, ma anche una ruota panoramica in piazza Vittorio Emanuele II, nel centro cittadino. Sono le principali novità del Natale 2025 a Pisa con il Comune che ha già avviato la macchina organizzativa delle festività con la pubblicazione di tre bandi dedicati all’allestimento dei mercatini ed eventi natalizi, all’installazione di una pista di ghiaccio nell’area della Torre Guelfa e della ruota panoramica.

“Pisa – spiega l’assessore al turismo e al commercio, Paolo Pesciatini – si prepara a vivere il periodo delle festività con un progetto che punta a rafforzare l’identità come vera e propria Città del Natale. Stiamo lavorando per costruire un’atmosfera capace di coinvolgere tutti con iniziative diffuse che valorizzino i luoghi simbolo del nostro territorio. Il cuore della città vedrà il ritorno dei tradizionali mercatini di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II, alle Logge di Banchi e, come già lo scorso, anche al Giardino Scotto. Le casette di legno decorate ospiteranno espositori che offrono prodotti artigianali, addobbi natalizi e specialità gastronomiche”.