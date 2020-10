Pisa: nuovi corsi teatrali e di scrittura al Teatro Nuovo

Per i bambini e le bambine di elementari, medie e superiori ci saranno corsi organizzati in collaborazione con le Associazioni Culturali Policardia e Levana.

I corsi partiranno alla fine di ottobre, quelli di teatro saranno il lunedì e il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 per le elementari, il lunedì dalle 15.00 alle 17.00 per le medie, il mercoledì dalle 15.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 per le superiori. I corsi di scrittura creativa saranno il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 per le medie e il martedì dalle 15.00 alle 17.00 per le superiori.

Carlo Scorrano, direttore artistico del teatro, afferma: “Il teatro e la scrittura sono luoghi dell’immaginifico, ed è fondamentale che i bambini di oggi sviluppino la loro vena creativa, la loro fantasia”.

Per informazioni contattare il numero 392.3233535 o scrivere a [email protected]