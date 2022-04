Pisa, in 7mila nel week end sulle Mura

Pisa, nel fine settimana di Pasqua oltre 7mila persone sono salite sulle Mura cittadine, il camminamento in quota che porta da piazza Miracoli ai lungarni con affacci su monumenti e verde cittadino.

Sono stati 5834 gli ingressi da venerdì a domenica, ai quali aggiungere gli accessi di Pasquetta e le iniziative ‘Mura di Pisa night experience’ e ‘Risveglio Yoga sulle Mura’.

La settimana prossima al tradizionale orario da venerdì a domenica si aggiungerà l’apertura straordinaria per il 25 aprile, mentre a maggio il camminamento rimarrà aperto fino alle 20 (ultimo ingresso 19.30). Per quanto riguarda gli eventi speciali, il 22 aprile appuntamento con ‘Mura di Pisa night experience speciale Liberazione’: un tour notturno di walking cinema per raccontare per suoni ed immagini il passaggio della Seconda Guerra Mondiale in città con partenza alle 21 da Torre Piezometrica e arrivo alle 22.30 in piazza dei Miracoli.

Con racconti sonori immersivi e proiezioni itineranti le vicende della guerra rivivono nelle testimonianze di chi c’era, nelle immagini di archivio, nelle storie dei diari privati. Grazie all’associazione Acquario della Memoria il 50% degli incassi dell’evento sarà devoluto alla Misericordia di Pisa per le missioni di viaggio che portano viveri e beni di prima necessità a sostegno della popolazione ucraina.