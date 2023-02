Pisa, affidati lavori per nuovo ponte ciclopedonale sull’Arno

Pisa, Pisamo, la municipalizzata che si occupa della mobilità cittadina nella città toscana, ha affidato l’incarico per la realizzazione del ponte ciclopedonale che metterà in collegamento il Parco di San Rossore con la Ciclopista del Trammino a San Piero a Grado.

La ditta vincitrice dell’appalto è la stessa attualmente impegnata nel cantiere del ponte ciclopedonale tra Cisanello e Riglione, che sarà completato nelle prossime settimane: la Preve Costruzioni di Cuneo. L’infrastruttura costerà circa 3 milioni di euro e sarà finanziata da Regione Toscana e Comune di Pisa. I lavori inizieranno entro giugno e dureranno circa un anno.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale. “Realizzeremo un’opera fondamentale per il completamento della ciclopista del Tirreno, che darà la possibilità di inserire in un circuito ciclistico senza discontinuità, la percorrenza di un paesaggio di elevatissima qualità ambientale – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica e alla mobilità, Massimo Dringoli -. Un percorso che permette di collegare San Rossore, e quindi tutto il tratto di costa che viene dalla parte di Viareggio, con il Litorale Pisano e quello di Livorno”.

“Con questi due ponti ciclopedonali il territorio pisano diventerà crocevia nevralgico per la rete ciclistica regionale e nazionale, dove si incontrano la Ciclopista del Tirreno con la Ciclopista dell’Arno, passando per la nostra bellissima ciclopista del Trammino che conduce al Litorale. Opere strategiche che daranno un grande impulso alla mobilità dolce e allo sviluppo del cicloturismo, valorizzando qualità ambientali del nostro territorio che sono riconosciute e apprezzate in tutta Europa, con evidenti e importanti ricadute a livello turistico”.

La nuova passerella ciclopedonale interessa una zona caratterizzata da una larghezza idraulica di circa 190 metri, a travata reticolare su quattro appoggi. La travata struttura portante dell’impalcato è costituita da una trave reticolare in acciaio corten alta 350 cm e larga 410 cm. Tutta la struttura sarà realizzata in acciaio resistente alla corrosione.