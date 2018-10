Peretola, Comitati No: “Basterebbe allungare pista attuale”

Allungare la pista dell’aeroporto di Firenze-Peretola “e costruire la via di rullaggio” per “avere un aeroporto idoneo per velivoli di classe C”, come i Boeing 737 e gli Airbus A320.

E’ la posizione di Luciano Battisti, generale dell’Aeronautica in pensione e consulente dei comitati che si oppongono al progetto di potenziamento dello scalo di Peretola, esposta in una lettera inviata dal coordinamento Piana Sana alle istituzioni locali.

“Nel masterplan di Toscana Aeroporti (già AdF – Aeroporto di Firenze) – sostiene Battisti – viene indicato l’obiettivo di 48.430 movimenti/anno ed applicando a questa cifra le percentuali dei dirottamenti e delle mancate partenze per vento in coda si ottengono, per Arpat 1.937 dirottamenti e 1.695 mancate partenze e, per AdF ed Enac, 4.843 dirottamenti e 3.874 mancate partenze. Il progetto della nuova pista avrebbe senso solo se il suo utilizzo fosse bidirezionale”.