PODCAST | Pensiline alle fermate: il Comune di Firenze ci riprova e pensa ad un nuovo progetto Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Pensiline alle fermate della tramvia di Firenze. Con il ritorno delle alte temperature si ripropone la richiesta più volte sollecitata dai cittadini delle coperture in prossimità delle fermate per ripararsi dal sole, oltre che dalla pioggia nei mesi invernali. Un tema che era stato bocciato dall’ex soprintendente Pessina e che ora vede l’amministrazione comunale fiorentina tornare alla carica con la nuova soprintendente Ranaldi.

‘Studieremo un nuovo progetto da presentare per poter superare le resistenze che hanno portato alla bocciatura di strutture che sono indiscutibilmente necessarie per l’utenza”, annuncia dai microfoni di Controradio l’assessore alla Mobilità di palazzo Vecchio Stefano Giorgetti.

Già nel 2019 nn merito ad alcune notizie sull’emergenza caldo e su una presunta polemica tra Comune di Firenze e Soprintendenza per la mancanza di pensiline ad alcune fermate della tramvia, il sindaco Nardella precisava in una nota di aver semplicemente risposto a una domanda in una conferenza stampa su chi fosse a stabilire se mettere o meno le pensiline alle fermate.

Il sindaco ricordava che la progettazione delle fermate con o senza le pensiline ‘dipende dalle indicazioni della soprintendenza alle quali il Comune si deve attenere. Ciò detto, il sindaco Nardella non aveva alcuna intenzione di polemizzare con la Soprintendenza né di attribuire ad essa la responsabilità del rischio di malori per il caldo in attesa del tram’.

Sta di fatto che il tema ed il problema rimane e che adesso palazzo Vecchio vuol riprovarci con la nuova e forse più disponibile soprintendente Ranaldi.

“Vediamo se in futuro riusciremo ad intervenire con un programma particolare che preveda delle progettazioni specifiche che ci facciano superare gli ostacoli pregressi”, ha ribadito Giorgetti. (ascolta l’intervista)