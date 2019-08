Pd: intesa area Festa Unità, scelto il Mandela Forum

Dal 4 al 13 settembre gli spazi del Mandela forum ospiteranno la Festa dell’unità di Firenze, festa che quest’anno è anche regionale. Ieri sera è stata trovata l’intesa della location con l’obiettivo di usarla anche nelle prossime edizioni. Già utilizzata engli anni ’90, è stata scelta come nuova sede dopo settimane impiegate dagli organizzatori nella ricerca di uno spazio adatto.

Da oggi, spiega una nota del partito, sarà costruito il programma degli eventi politici, concentrato sui temi regionali in vista delle elezioni 2020 e con ampio spazio per gli esponenti nazionali. La festa sarà organizzata con stand gestiti unicamente dai volontari del partito e dai Giovani democratici e si svolgerà negli spazi esterni circostanti al palazzetto. Previsti una libreria, due palchi per i dibattiti, un’area balli e spettacoli, giochi per bambini e gli stand per la ristorazione. Per tutta la durata della manifestazione resterà aperta la mostra permanente del Mandela forum. Si sta lavorando anche per allestire un’area cinema.