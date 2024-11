🎧 Una parata di star per il Teatro Niccolini rilanciato da Hershey Felder

La parata di stelle internazionali della musica e dello spettacolo promossa da FirenzeOnStage al Teatro Niccolini di Firenze non si ferma. Fino alla fine dell’anno il cartellone firmato da Hershey Felder prevede una serie di spettacoli di portata mondiale con star come Helen Mirren, Barysnikov, Taylor Hackford, Patrick Duffy, Charles Fox e Alessio Bax.

“E’ il tempo di dare a questa città tutto quello che ho avuto e conosciuto nella mia carriera artistica”. Hershey Felder pensa al palcoscenico del Teatro Niccolini, “gioiello tra i più antichi in Europa”, non come a un piedistallo, ma come a un ponte attraverso il quale trasferire emozioni, idee, incanti, tutti quelli che lui stesso, da persona eclettica qual è, ha saputo donare al suo pubblico nel corso di un trentennio. Il risultato di una vita passata sotto i riflettori è ora in un cartellone dal sound internazionale dove musica, danza, teatro, performance e cinema sono la miscela magica che il direttore artistico crea per un pubblico desideroso di novità . Quello che Felder porta al Niccolini è un nuovo modello di fruizione dello spettacolo, dove le star si prestano a “scene fuori dalla scena” dialogando con lo spettatore, che non va semplicemente sedotto ma reso partecipe della forza mimetica della parola.

E così ecco fiorire un calendario ricco di eventi imperdibili: dalla proiezione, in occasione dei quarant’anni dalla realizzazione, del film “White nights” (Il sole a mezzanotte) alla presenza dei protagonisti, Helen Mirren e Michail Baryšnikov, e del regista Taylor Hackford, il 18 dicembre, a una delle più amate produzioni di Broadway, “Love Letters” (11 novembre) con il Bobby di Dallas, Patrick Duffy.

Ma è soprattutto la musica la vera protagonista delle serate del Niccolini, dove sfileranno i più talentuosi pianisti del pianeta. Conosciuto in tutto il mondo per le sue opere teatrali e i suoi film in cui interpreta i ruoli di grandi compositori, Felder presenterà due serate speciali: la prima europea della sua nuova opera teatrale di grande successo in Usa “Rachmaninoff and The Tsar” (6 e 7 dicembre) in cui interpreta Rachmaninoff suonando dal vivo le sue musiche più belle, e una serata di musica americana in cui il pubblico potrà cantare insieme a lui grandi successi, come quelli di Irving Berlin e di Elvis Presley (30 novembre). Accompagnerà , inoltre, al piano l’esibizione (12 e 13 dicembre) di uno dei maggiori virtuosi del violino, Philippe Quint, in uno spettacolo dedicato a Raffaele Paganini.

Prima di Felder si esibiranno altre due autentiche superstar: il 12 novembre Santino Fontana, alias il Principe Hans nel film d’animazione Frozen, vincitore di un Tony Award per il suo ruolo a Broadway in Tootsie e il 27 novembre Charles Fox, compositore di successi musicali e di colonne sonore per cinema e televisione (solo per citarne alcuni, “Killing me softly” e le sigle di “Happy Days” e “Love Boat”). Â

E ancora, sul palco sfileranno i più grandi maestri del piano di tutto il pianeta, Boris Gilbert (6 novembre) Anne Queffélec (24 novembre), i nostrani Francesco Libetta (25 novembre) e Filippo Gorini (8 dicembre). Anche gli ensamble sono strepitosi: i giovanissimi componenti del quartetto d’archi Quatuor Arod (10 novembre), il gruppo cameristico strumentale barocco Astrée (17 novembre), i quattro solisti dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino Klezmerata Fiorentina (20 novembre), i francesi (ma di base a Londra) Swingle Singers (14 dicembre), gruppo specializzato nell’interpretazione a cappella di brani sia classici che jazz e pop.Â

Il celebre e apprezzatissimo controtenore Raffaele Pe si esibirà il 23 novembre accompagnato dall’ensemble barocco La lira di Orfeo. Il 19 dicembre è prevista l’esibizione del tenore americano Charles Castronovo, stella dell’opera che si è esibita nei teatri più importanti di tutto il mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan Opera di New York.

Infine, una serie di tre concerti – di cui uno specialissimo con festeggiamenti e champagne in programma per l’ultimo dell’anno – con la superstar del piano Alessio Bax (31 dicembre, 2 e 4 gennaio 2025), che si esibirà con alcuni dei più grandi virtuosi degli strumenti ad archi per tre serate indimenticabili all’insegna dei brani di musica classica più amati e raffinati.