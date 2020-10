“Palazzo di giustizia” in esclusiva allo Spazio Alfieri

Allo Spazio Alfieri da giovedì 22 ottobre (fino a mercoledì 28 ottobre in vari orari) “Palazzo di Giustizia”, delicato esordio alla regia di Chiara Bellosi

Opera esordio della regista Chiara Bellosi, Palazzo di Giustizia è un film che racconta l’umanità sospesa fuori dall’aula di tribunale dove è in corso un processo per legittima difesa

“Una giornata di ordinaria giustizia in un grande tribunale italiano. Al centro, nel cuore del palazzo, c’è un’udienza: sul banco degli imputati un giovane rapinatore e il benzinaio che, appena derubato, ha reagito, sparato e ucciso l’altro, giovanissimo, complice. C’è il rituale, c’è un linguaggio, ci sono le toghe. Gli interrogatori, le prove, i testimoni. Ma noi vediamo anche (o soprattutto?) quello che sta fuori: i corridoi, gli uffici, il via vai feriale del tribunale, il rumore, il disordine. Le famiglie degli imputati e delle vittime, fuori, in attesa.”

