Pistoia, sono padre e figlio, di 67 e 26 anni, le due vittime dell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri nel Pistoiese, a Pescia, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Portate in ospedale poi una donna di 63 anni e una bambina di 12: non sarebbero pericolo di vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 in via Romana: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pistoia, la polizia stradale e i sanitari del 118. La dinamica dell’incidente è al vaglio.