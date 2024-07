Operaio precipita e muore in un cantiere in Maremma

Un operaio di 54 anni è morto in un cantiere edile a Massa Marittima (Grosseto) precipitando da un’altezza di circa 10 metri. Il lavoratore è stato subito soccorso dai colleghi e poi dal 118 ma nonostante i tentativi di rianimarlo è deceduto. Oltre al personale di due ambulanze, era stato inviato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento in ospedale. Già avviato un sopralluogo del personale del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Sud Est.