Operaio aggredito per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero

Operaio aggredito a Quarrata (Pistoia) per essersi rivolto al sindacato, prosegue lo sciopero. ‘Adesione alta, violenza contro chi rivendica i propri diritti’.

Sciopero ad oltranza nei tre stabilimenti di Quarrata (Pistoia) della Vot International, l’azienda a conduzione cinese dove ieri un operaio pakistano è stato aggredito, dopo che si era rivolto al sindacato per protestare contro i pesanti orari di lavoro, che secondo quanto riferito dal sindacato Sudd Cobas vanno dalle 12 alle 14 ore giornaliere. Stanotte i lavoratori, in sciopero, sono rimasti in presidio davanti ad una delle tre fabbriche dell’azienda, in via Giotto a Quarrata, dove stamani hanno ricevuto anche la visita del sindaco, Gabriele Romiti.

“La novità, rispetto a ieri – spiega Luca Toscano del sindacato Sudd Cobas – è che in tutti e tre gli stabilimenti del gruppo è partito lo sciopero, a seguito dell’aggressione gravissima che c’è stata ieri. L’adesione è molto alta, oggi siamo in presidio in via Giotto, dove abbiamo trascorso la notte insieme ai lavoratori nelle tende, ma sta proseguendo anche il presidio in via Niccolodi. Quello che vogliamo denunciare è non solo che siamo di fronte ad una situazione gravissima di sfruttamento, di caporalato e di utilizzo, di nuovo, di violenza contro chi rivendica i propri diritti, ma siamo difronte ad un’azienda che lavora per un colosso: i divani che vengono prodotti qui, con lo sfruttamento quotidiano dei lavoratori, finiscono tutti i giorni nei depositi di Mondo Convenienza”.