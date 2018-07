Nuovo Cinema Puccini Garden

Programma da sabato 28 luglio a mercoledì 1 agosto. Ingresso libero, Cortile della Ciminiera – Manifattura Tabacchi, Firenze. Teatro, cinema, musica

sabato 28 luglio , ore 18.00

TEATRO PER BAMBINI

La Bella Addormentata nel bosco. Con i Pupi di Stac

La celeberrima fiaba, scritta da Perrault alla fine del ‘600 con una trama terribile e poi ripresa dai Grimm nell’800, è nota soprattutto per la serena versione cinematografica di Walt Disney. Il nostro spettacolo è interpretato dai burattini (questa volta eccezionalmente senza gambe) e ambientato un grande Castello pieno di torri, terrazzi, spalti e stanze segrete. Qui vivono il Re e la Regina insieme a molti servitori. Berto e Faustina, camerieri, con la cuoca e lo stalliere, servi sciocchi, assistono alla vicenda e interagiscono con il pubblico dei bambini sdrammatizzando le scene più paurose ed emozionanti. Non mancano certamente le Fate buone e la Fata cattiva, il Principe a cavallo e la vecchia tessitrice con il fuso. Così come non mancherà un’ultima inattesa emozione prima del necessario lieto fine.

ore 21.30

CINEMA & MUSICA – Film che parlano di musica e passione musicale

Frank di Lenny Abrahamson (119’)

Per un giovane aspirante musicista è una fortuna finire a suonare con Frank, o un terribile guaio? Perché Frank non è solo il leader di una band d’avanguardia dal nome impronunciabile, i Soronprfbs. Frank non è solo un genio della musica. Frank ha un vezzo inquietante: porta una gigantesca maschera di cartapesta. Forse è un pazzo, forse un profeta. Ma dopo aver lavorato con lui non sarai mai più lo stesso.

domenica 29 luglio ore 21.30

CINEMA Sorrentino vs Garrone

Gomorra di Matteo Garrone (117’)

Non era facile fare un film dal libro omonimo di Roberto Saviano eppure Matteo Garrone è riuscito ad attingere da quelle pagine per creare qualcosa di nuovo ed attinente al tempo stesso. Con “Gomorra”, Garrone decide di prendere lo spettatore dallo stomaco alla gola, raccontando una terra campana che urla più di chi ci cammina sopra…

lunedì 30 luglio ore 21.30

CINEMA Gli imperdibili – Il cineforum dell’estate

La verità negata di Mick Jackson (104’)

Basato sul famoso libro “Denial: Holocaust History on Trial” di Deborah E. Lipstadt, il film racconta della battaglia legale intrapresa dall’autrice, interpretata dal premio Oscar Rachel Weisz, contro il negazionista David Irving (Timothy Spall) che negava l’Olocausto e che citò la scrittrice in giudizio per diffamazione.

martedì 31 luglio ore 21.30

THE LOST GENERATION

introduzione alla proiezione a cura di Pietro Grossi

Furore di John Ford (129’)

Dall’Oklahoma alla California a bordo di un vecchio camion, la famiglia contadina di Tom Joad, travolta come migliaia di altre dalla Grande Depressione del 1929, affronta un avventuroso viaggio verso la “terra promessa” dove trovare lavoro.

mercoledì 1 agosto ore 21.30

Serata con la Compagnia delle Seggiole

GRILLO SWING

L’omaggio al Grillo Canterino della Compagnia delle Seggiole accompagnato da musiche e canzoni di Odoardo Spadaro.

È presente un punto vendita de La libreria dei lettori, aperta tutte le sere.

Cortile della Ciminiera – Manifattura Tabacchi

via delle Cascine 33

Firenze

INFORMAZIONI: 055.362067