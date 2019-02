Nogarin: Tav? A Livorno aspettiamo tunnel Maroccone-Chionna

Il dossier sarebbe all’attenzione del ministro Toninelli.”Un’infrastruttura strategica, che porterebbe lavoro immediato in un’area di crisi complessa qual è quella della provincia Livorno ” sottolinea Nogarin in una nota

“I tempi sono maturi per costruire un tunnel che sia davvero utile ai cittadini e rispettoso del territorio circostante. Ovviamente non mi riferisco al Tav, ma al Lotto zero: un tracciato da 6,5 chilometri di cui 4,7 in galleria, che collegherà il Maroccone con la foce del Chioma” nel Livornese. Lo afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. “Un’infrastruttura strategica, che porterebbe lavoro immediato in un’area di crisi complessa qual è quella della provincia Livorno – sottolinea Nogarin in una nota – e che avrebbe innegabili effetti positivi dal punto di vista turistico e ambientale. Realizzare il Lotto zero significa imprimere davvero un cambiamento epocale al nostro territorio”. Per Nogarin, “il progetto, che per anni è rimasto sepolto in un cassetto del ministero delle Infrastrutture, è ora all’attenzione del ministro Toninelli con cui ho parlato non più tardi di tre settimane fa. L’analisi costi-benefici è già fatta e non lascia scampo a dubbi”. “Siamo certi che il titolare delle Infrastrutture darà al più presto buone notizie a Livorno e all’intera Toscana – conclude il sindaco – dando il via libera al finanziamento di questo tunnel che è davvero strategico”.(ANSA).