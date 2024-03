Nautica, Pd: Eccellenza Made in Italy, il governo sostenga il settore’

Sono 2.449 aziende, di cui 227 imprese artigiane, quelle impegnate nel settore della nautica nella provincia di Grosseto. E’ quanto emerge dai dati elaborati della Cciaa della Maremma e del Tirreno nel 2022 e di cui si e’ parlato oggi a Porto Ercole nel corso del convegno ‘Il futuro della nautica’, organizzata da Cna Grosseto insieme a Cna Nautica e Cna Toscana e con il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Presenti anche i parlamentari del territorio Silvio Franceschelli e Marco Simiani. L’incontro, si spiega in una nota, è stata l’occasione per riflettere del futuro del settore e confrontarsi sulle prospettive di sviluppo e internazionalizzazione. “La nautica – spiega Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – è uno dei settori più importanti della nostra economia, con un valore aggiunto di 340 milioni di euro nel 2021 e un numero di addetti di 7.682, che può dare interessanti occasioni di crescita e sviluppo, anche perché mette in campo una molteplicità di attori, con specializzazioni e peculiarità diverse”. Se si guarda l’incidenza delle imprese dell’economia blu sul totale, in Italia, queste incidono del 3,7%, in Toscana del 3,8% e in provincia di Grosseto dell’8,4%, ponendo Grosseto alla 15/a posizione nel Belpaese. Le attività spaziano dalla cantieristica, che è il settore trainante, con 256 imprese di cui 136 artigiane, alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale, dall’ittica alla movimentazione di merci e passeggeri via mare e altro. “Non si può parlare di nautica senza pensare alla Toscana – dichiara Luca Tonini, presidente di Cna Toscana -, è qui infatti che viene prodotto il 33% degli yacht costruiti nel mondo”. “Il lavoro di Cna – commenta Mario Mainero, presidente nazionale di Cna Nautica – deve essere quello di promuovere incontri tra le imprese e gli esperti per comprendere l’evoluzione del mondo e della società, permettendo a tutto il settore di operare con maggiore consapevolezza, arrivando anche ad anticipare le richieste dei nostri clienti”.

“La nautica è una eccellenza del Made in Italy ed uno dei volani del sistema produttivo nazionale. Ha impatti significati in numerosi e diversificati settori ma va sostenuta con politiche concrete ed efficaci”. E’ quanto dichiarato, in una nota, dai parlamentari Pd Marco Simiani e Silvio Franceschelli. “I numeri emersi oggi sono inconfutabili: mentre il Pil nazionale langue sotto l’1 per cento quello della nautica arriva al 4. Il comparto è vivace ed in crescita con 225mila imprese e 912mila occupati anche se restano molti problemi da risolvere soprattutto a livello normativo: meno burocrazia, inserimento della nautica negli istituti professionali, certezze su tempistiche e durata delle concessioni e maggiori risorse ed incentivi per chi valorizza il territorio e la sua economia. E’ inoltre necessario incentivare il riciclo industriale dei materiali a partire dal recupero della vetroresina”, concludono i due parlamentari.