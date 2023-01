Nardella: “Un Capodanno di grande successo”

Firenze, con una nota, il sindaco di Firenze Dario Nardella, ha commentato i festeggiamenti per il nuovo anno nella piazze cittadine. Secondo Palazzo Vecchio sono state migliaia le persone nelle piazze a Firenze per la notte di Capodanno.

“Un Capodanno di grande successo e quanta gioia nel vedere le piazze che sono tornate a riempirsi. – scrive Nardella – Grazie a tutti gli organizzatori che hanno condiviso con noi una serata davvero speciale e tutti quanti erano al lavoro, dai nostri agenti di polizia municipale alle forze dell’ordine, dalla protezione civile ai vigili del fuoco, dagli operatori sanitari a quelli ecologici di Alia”.

Quest’anno il programma di eventi, promosso dal Comune di Firenze e coordinato da Mus.E, si è concentrato su quattro piazze del centro storico per una festa diffusa con proposte di genere diverso: giochi di luci e videomapping in piazza della Signoria, marching band in Oltrarno, concerto Gospel in piazza Santissima Annunziata, musica classica in piazza san Lorenzo alla presenza anche dell’orchestra di Kharkiv.