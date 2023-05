Nardella: “Pd è riuscito ad affermarsi in moltissime città”

Firenze, il sindaco di Firenze Dario Nardella, in collegamento con ‘Tagadà’ su La7, ha commentato i risultati delle ultime comunali.

“Il Pd è riuscito ad affermarsi in moltissime città. – ha detto Nardella – Ha vinto al primo turno in città come Brescia, in una regione che non è rossa. In Toscana il Pd è andato al ballottaggio in città dove i governi uscenti sono di centrodestra, penso a Pisa e Siena. La partita è aperta”.

È fisiologico che il ballottaggio serva a favorire il coagulo di coalizioni, questo succede in tutti i sistemi che hanno il ballottaggio – ha aggiunto -. È normale che al primo turno si favorisca l’identità del singolo partito e al secondo ci sia una aggregazione maggiore”

Sulle intese in vista dei prossimi ballottaggi nelle elezioni comunali “sono gli altri partiti che si devono esprimere riguardo ai candidati che arrivano al ballottaggio. Di certo più si riesce ad aggregare e meglio è. Ma la prima parola non la deve avere il segretario del Pd”.

“Alle amministrative le coalizioni cambiano a seconda dei contesti – ha aggiunto -. Non c’è una scelta centralizzata che si decide in una stanza a Roma ma si vedranno le dinamiche territorio per territorio: sono sicuro che il Pd farà le scelte ponderate e convenienti”.