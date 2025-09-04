Controradio Streaming
Gio 4 Set 2025
Multa a banco espone per la vendita grembiuli con effigie di Mussolini

Esponeva in bella vista grembiuli con l’effige di Mussolini nonostante siano vietati dal Regolamento Unesco. E per questo è scattata la multa da 400 euro.

L’episodio risale a qualche giorno fa. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Nel mirino un banco su area pubblica in una strada del centro storico che aveva esposto dei grembiuli con l’immagine Mussolini con tanto di nome sopra e due fasci littori ai lati, il tutto sullo sfondo dei colori della bandiera italiana. Gli agenti al momento del controllo hanno appurato non solo che i grembiuli erano ben visibili sulla strada ma anche che erano “prezzati” con una etichetta adesiva con il prezzo. Tutto questo nonostante la vendita di prodotti inneggianti all’ideologia fascista sia espressamente vietata dal Regolamento Unesco che all’articolo 9 comma 7 specifica “è vietata l’esposizione e la vendita di gadget, souvenir, abbigliamento e simili che inneggino e/o richiamino l’ideologia fascista e/o nazista”.

Gli agenti hanno quindi multato il venditore con una sanzione da 400 euro e sequestrato tutti i grembiuli in vendita.

