Msc punta su porto di Livorno, in 2019 33 scali 

Msc Crociere punta con convinzione sul porto di Livorno: nel 2019 movimenterà nello scalo toscano più di 125 mila crocieristi, un dato più che raddoppiato rispetto al 2018 (+142%), grazie a una programmazione complessiva di 33 scali.

A renderlo noto oggi la stessa Msc, che ha annunciato anche un’ulteriore novità: l’itinerario di Msc Fantasia, la nave da oltre 4mila passeggeri posizionata in Toscana per tutta l’estate, si arricchirà della sosta a Napoli, destinazione che sta registrando un crescente apprezzamento a livello turistico.

L’itinerario settimanale aggiornato, si spiega, prevede la partenza da Livorno ogni venerdì dal 26 aprile 2019 e tappe a Genova, Marsiglia, le isole Baleari Palma di Maiorca e Ibiza, per concludere l’itinerario con la nuova tappa a Napoli per l’intera giornata, dando modo ai crocieristi di visitarla senza fretta, prima del rientro a Livorno il venerdì successivo. Msc Fantasia partirà da Livorno per l’ultima crociera il 18 ottobre e farà ritorno sempre a Livorno il 25 ottobre, prima di prepararsi a salpare verso il Sud America, dove trascorrerà tutta la successiva stagione invernale