Morto Massimo Baldini, fu sottosegretario in due governi Berlusconi

Cordoglio dell’amministrazione comunale di Viareggio per la scomparsa dell’ex senatore Massimo Baldini, 84 anni, figura di rilievo della vita politica e istituzionale, che ha rappresentato il territorio in Parlamento per cinque legislature.

Baldini, nato a Viareggio, avvocato, è stato sottosegretario alle Comunicazioni dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, ma in precedenza, dagli anni ’70 ai ’90 è stato per il Psi consigliere comunale, assessore, vicesindaco e sindaco di Viareggio. Viene eletto in Parlamento per la prima volta nel 1992 nelle liste del Partito Socialista Italiano come senatore. Nel 1994 si candida come indipendente per il Patto per l’Italia ma non viene eletto. Poi aderisce a Forza Italia dove viene rieletto al Senato della Repubblica nel 1996 e nel 2001.

“Con la scomparsa di Massimo Baldini perdiamo una figura che ha dedicato molti anni della propria vita all’impegno pubblico e al servizio delle istituzioni – dichiara la sindaca Sara Grilli – Il suo lungo percorso parlamentare rappresenta una parte significativa della storia politica del nostro territorio e testimonia un legame profondo con la comunità. A nome mio, della giunta e dell’intera amministrazione comunale, esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

“Forza Italia Toscana piange oggi la scomparsa di Massimo Baldini, un uomo politico da sempre parte della nostra storia. E’ stato un riferimento importante per tutta la comunità di Forza Italia, che ha rappresentato più volte in Parlamento. La sua scomparsa lascia un vuoto nel nostro partito, e tra quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e politiche. A nome mio personale e di tutta Forza Italia Toscana ci stringiamo ai suoi cari, a cui rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Lo afferma, in una nota, il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

“Ho appreso con profondo e sincero dispiacere la notizia della scomparsa di Massimo Baldini. Con lui Viareggio, la Toscana e la nazione perdono una figura di eccezionale rilievo politico e umano, che ha segnato profondamente, e in positivo, la storia della città”. Lo sottolinea, in una nota, l’onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “È stato un uomo che alle istituzioni e al proprio territorio ha dedicato l’intera esistenza con passione civile, competenza e una visione lungimirante: avvocato stimato, sindaco nei primi anni Ottanta, parlamentare per cinque legislature e sottosegretario di Stato. Un amministratore pubblico rigoroso, un giurista di grande valore e un politico capace di interpretare le sfide del suo tempo con autorevolezza e genuinità”, sottolinea Mazzetti.