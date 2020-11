Montespertoli: auto abbandonata esplode, forse dolo

Un veicolo abbandonato ha preso fuoco ed è esploso vicino all’ex campo sportivo di Montespertoli (Firenze) intorno alle 15.30.

Secondo quanto fa sapere il sindaco Alessio Mugnaini, si tratterebbe di un gesto di natura dolosa. Non si segnalano persone ferite ma l’onda d’urto ha provocato la rottura di vetri delle finestre alle abitazioni adiacenti. Sul posto carabinieri e volontari antincendio della Racchetta. “Grazie ad alcune testimonianze degli abitanti e alle telecamere nelle vie limitrofe – scrive Mugnaini – si sa già molto di come sono andati i fatti e i carabinieri di Montespertoli sono al lavoro per identificare con precisione gli autori del gesto folle e pericoloso”. Il veicolo, fa sempre sapere il primo cittadino, “era un’auto abbandonata per la quale la polizia municipale aveva già avviato le procedure per la rimozione d’ufficio”.