Montemurlo: 1 mln di euro da marijuana prodotta in capannnone, 3 arresti

Ieri, attorno alle 13, i militari hanno arrestato un 45enne, un 48enne ed un 56enne cinesi formalmente disoccupati, domiciliati a Prato e Montemurlo, già noti alle forze dell’ordine.

Un vero e proprio sito di produzione di ‘cannabis indica’ costituito da 546 piante in vaso di varie dimensioni, nutrite da impianto d’irrigazione e fertilizzazione ed irradiate da 88 lampade da 600w: i tre avevano attrezzato un intero capannone alla porte di Montemurlo (PO) alla produzione di marijuana, la cui vendita, secondo i carabinieri, avrebbe fruttato nel tempo almeno un milione di euro.

Le lampade erano a loro volta alimentate con allaccio abusivo alla rete elettrica del comune di Montemurlo,

Il valore dello stupefacente sequestrato é stimato in 210.000 euro, mentre il danno per la sottrazione d’energia elettrica, della durata di circa un anno, è stato calcolato in circa 73.000 euro dai tecnici dell’Enel intervenuti in loco. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Prato.

Il sito di produzione di Montemurlo, attivo da circa 14 mesi, era in grado d’effettuare sei cicli di produzione annuali (800 piante a ciclo bimestrale) per un ricavo all’anno stimato in un milione di euro. La sostanza, imbustata sotto vuoto in contenitori da 5 kg, veniva inviata in Nord Europa dove si riesce a vendere con un prezzo che varia dai 5.000 ai 7.000 euro al chilogrammo in base alla periodica domanda del prodotto.