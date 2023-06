Mondo Convenienza: “Cercheremo di promuovere il dialogo”

Da giorni vanno avanti le tensioni fuori dai magazzini di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio, ma finora non erano arrivate dichiarazioni da parte dell’azienda. Ora esce una nota con la quale i vertici del colosso dell’arredamento chiariscono la loro posizione sullo sciopero che ha portato a scontri tra polizia e manifestanti.

“Nel condannare qualunque forma di violenza, rappresentiamo che le rivendicazioni di Campi Bisenzio riguardano alcuni lavoratori alle dipendenze di RL2, società a responsabilità limitata alla quale Mondo Convenienza ha affidato servizi attraverso un regolare contratto d’appalto. Anche se estranei alla vicenda, ci faremo carico nell’immediato di promuovere il dialogo tra l’appaltatore e i suoi lavoratori”.

E’ quanto si legge in una nota diffusa da Mondo Convenienza in relazione alla vertenza in atto alla sede di Campi Bisenzio dove da giorni va avanti un presidio dei lavoratori in appalto, autisti e facchini della Rl2, con sgomberi da parte delle forze dell’ordine.