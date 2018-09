A Peccioli Mobot, primo robot-carrello spesa al mondo

Peccioli, in provincia di Pisa, è stato presentato, nell’ambito del Festival internazionale della robotica di Pisa, in anteprima mondiale, Mobot, il carrello della spesa robotico che nel giro di pochi mesi sarà utilizzato nella realtà quotidiana.

Basta installare una App sullo smartphone e Mobot, il carrello della spesa robotico, arriva direttamente all’ingresso del negozio ed è poi in grado di muoversi da solo, in maniera autonoma e sicura, anche evitando le automobili, per raggiungere la casa del cliente.

L’automa è stato sviluppato da Mediate, azienda spin-off dell’Istituto di biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa grazie a Comune di Peccioli e Belvedere Spa.

Il sistema è stato pensato per il trasporto delle merci fra il parcheggio e le abitazioni del centro storico (chiuso al traffico privato), che sta per trasformarsi in un grande laboratorio per dare vita a una delle più importanti e “diffuse” sperimentazioni al mondo per la robotica collaborativa.

Il robot è stato progettato per Peccioli, ma in prospettiva potrà essere utilizzato in altri centri urbani, per aumentarne la vivibilità a beneficio di residenti, commercianti, turisti, ma anche in centri commerciali e supermercati.

“Uniamo – ha detto il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni – innovazione sociale alle tecnologie che ci aiuteranno a evitare lo spopolamento del centro storico, per aumentarne la vivibilità. Il progetto una volta concluso resterà di proprietà del Comune”.