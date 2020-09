“Miss Marx” in lingua originale all’Odeon di Firenze

Da mercoledì 23 settembre al cinema Odeon di firenze: Miss Marx. In lingua originale con sottotitoli. Il film di Susanna Nicchiarelli dedicato alla vita e al pensiero di Eleanor, la combattiva figlia di Karl Marx

Il film è stato tra i più apprezzati dal pubblico e dalla critica all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, dove era in concorso. Racconta la storia di Eleanor, detta Tussy, la più giovane, nonché “la più coraggiosa” delle tre figlie del filosofo e teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l’eredità, anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e l’altra, Laura, si è trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l’intelligenza e l’indole combattiva di Eleanor a fare di lei la persona più adatta a tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei a battersi per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo compagno di vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa liberarsi.

«La storia di Eleanor mi ha dato l’opportunità di esplorare temi incredibilmente contemporanei in un contesto d’epoca, ma ho ritenuto necessario capovolgere i cliché del dramma in costume – ha dichiarato Susanna Nicchiarelli – Ho cercato di sovvertire l’immagine dell’eroina vittoriana e sostituirla con quella emblematica e moderna di una donna che combatte sul fronte personale e pubblico. Credo che la storia di Eleanor richieda di essere raccontata con una delicata ironia: la sua vita sentimentale fu assurda e tragica, i suoi guai condivisibili anche per le donne di oggi. Ma questa storia richiede anche un profondo rispetto: le battaglie di Eleanor e dei suoi compagni risultano più che mai attuali ed urgenti, oggi come ieri».

Cinema Odeon in Piazza Strozzi a Firenze

Tel. 055-214068

Biglietto: euro 9 (ridotto euro 7)

www.odeonfirenze.com