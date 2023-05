Minacce a Firenze: non voleva pagare il conto ed ha estratto il coltello

Ha cenato a base di pesce e poi, per non pagare, ha tentato di darsi alla fuga mostrando un coltello. Il fatto è accaduto a Firenze ed ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, anche se per fortuna tutto si è concluso senza feriti.

Il protagonista della vicenda è un 63enne fiorentino, già noto alle forze dell’ordine, che è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto ieri sera in un ristorante all’Isolotto di Firenze. L’uomo, secondo quanto emerso si sarebbe rifiutato di pagare il conto, intimando al cameriere con un coltello di lasciarlo andare senza inseguirlo. Il dipendente, spaventato, dopo aver lasciato andare il cliente ha chiamato il 112.

Poco dopo, secondo quanto emerso, il malvivente è stato individuato dai carabinieri e per non farsi prendere avrebbe brandito il coltello. Dopo una colluttazione, secondo quanto emerso, è stato disarmato e arrestato per rapina, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.