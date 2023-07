Migranti: la Toscana risponde a Piantedosi, accoglienza diffusa nostro modello

Migranti – “La Toscana ha strutturato negli anni questo modello, basato sull’accoglienza diffusa, e non intende tornare indietro”. Così replicano gli assessori della Toscana Stefano Ciuoffo, Serena Spinelli e Monica Monni alle dichiarazioni sulla Toscana del ministro Matteo Piantedosi durante il question time al Senato.

“Il modello per la gestione dell’accoglienza dei migranti che il governo Meloni ha impostato serve esclusivamente a scaricare le tensioni sui territori”: “Ciò che deve essere fatto, e che è stato finora scientificamente disatteso per ragioni di mero interesse politico ed elettorale, consiste nel mettere maggiori risorse per ampliare il modello di accoglienza integrata, il cosiddetto Sai, e permettere così ai territori una gestione diffusa, per gruppi numericamente contenuti, a cui siano dati servizi di estrema necessità, come la mediazione culturale, l’insegnamento della lingua e l’assistenza psicologica”, ribadiscono gli assessori della Toscana Stefano Ciuoffo, Serena Spinelli e Monica Monni.

“Non ci sorprende che il ministro – affermano gli assessori – abbia citato la Toscana come esempio di ‘malfunzionamento’ nell’attuale sistema di accoglienza dei migranti. Lo schema di intesa che il governo Meloni ha sottoscritto con le Regioni ha permesso al commissario e alle strutture prefettizie di intervenire per l’individuazione di centri di accoglienza straordinaria derogando da quelle che sono le disposizioni previste dal codice degli appalti. Ma tale schema” non prevede, “se non in maniera molto modesta, l’incremento delle risorse a disposizione dell’accoglienza necessarie, quelle sì, all’ampliamento dei posti disponibili”.

La Toscana, aggiungono, “sta facendo la propria parte, tenendosi in raccordo con la prefetture e le amministrazioni locali, ma non accetta che sia falsificata per ragioni di carattere politico la realtà delle cose. Sulla pelle delle persone si dovrebbe avere almeno la buona creanza di non speculare politicamente, ma di adoperarsi mettendo al centro l’interesse unico della persona, qualunque essa sia la sua provenienza, il suo colore della pelle o il suo credo religioso”.

"Le parole del ministro – concludono – ci confermano un approccio non nuovo, basato sul 'non governo' dei flussi e sulla reiterata emergenza, quando siamo dinanzi ad un fenomeno assolutamente strutturale che richiede politiche pubbliche di tutt'altro respiro".