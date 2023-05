Migranti minori soli, 430 in carico al Comune di Firenze. Funaro: “Situazione esplosiva”

Firenze, l’assessora all’educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, riferendosi ai migranti minori non accompagnati in carico al Comune di Firenze, ha parlato di “Situazione esplosiva”.

Sull’emergenza dei migranti minori non accompagnati “noi abbiamo a Firenze una situazione esplosiva per quanto riguarda i numeri, siamo arrivati a oltre 430 minori non accompagnati in carico al Comune di Firenze, solo il Comune accoglie la metà dei minori di tutta la Regione Toscana”.

“L’appello che avevamo fatto continua l’assessora Funaro – è avere la possibilità di avere un’accoglienza il più possibile diffusa sui territori della regione stessa. Gli arrivi dei minori sono 4-5 a notte. Bisogna investire sul sistema Sai, questo non riguarda solo i minori ma pure gli adulti: sono molto contraria alla proposta di limitare l’accesso ai Sai, ad esempio ai richiedenti asilo”

“Si parla di minori che sono adolescenti per cui in una fase estremamente delicata – ha aggiunto – e di minori complicati, con i quali anche gli operatori fanno uno sforzo immenso. Sul sistema Sai bisogna investire in maniera molto forte, è l’unico percorso strutturato che c’è per creare inclusione e opportunità”.