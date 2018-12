Metrocittà, Firenze: per 73% cittadini qualità della vita è alta

Il 73% dei cittadini della Città metropolitana di Firenze dichiara che il giudizio sul livello di soddisfazione della qualità della propria vita è ‘ottimo’ o ‘buono’, per il 22% è ‘sufficiente’ e per il 4,5% ‘scadente’ o ‘pessimo’.

E’ quanto emerge dall’indagine sul benessere equo e sostenibile nella dimensione metropolitana, illustrata durante il consiglio della Metrocittà, a Palazzo Medici Riccardi e realizzata da Chiara Agnoletti e Claudia Ferretti insieme a Irpet e Università di Firenze.

Il sondaggio è stato fatto su un campione di 1.500 persone.

Tra gli elementi che connotano la qualità della vita metropolitana anche l’ambiente, il paesaggio e l’offerta culturale (soprattutto per la città di Firenze). L’80% dei cittadini metropolitani ha un giudizio positivo del livello di sicurezza. Tra i fattori che generano insicurezza la delinquenza diffusa (74%). Al secondo posto troviamo l’immigrazione clandestina (18%), il terrorismo non ha nessun peso, mentre una quota più elevata di cittadini metropolitani lega la propria condizione di sicurezza all’ambiente (6,2%).

Per quanto riguarda il lavoro il quadro è differente rispetto alla dimensione sulla qualità della vita: il 40% lo considera ‘sufficiente’, il 27% si dichiara ‘insoddisfatto’, mentre il 20% dà un giudizio ‘pienamente positivo’. In generale, sottolineano gli autori, l’indagine “mostra una condizione migliore rispetto alla media toscana, in riferimento alle dimensioni lavoro, innovazione, qualità servizi sanitari-salute e sicurezza territoriale”.